Нефть подешевела до уровней августа 2017 года. На фондовом рынке паника

25 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России За рубежом

Нефть подешевела до уровней августа 2017 года. На фондовом рынке паника

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $51 доллара за баррель впервые с 31 августа 2017 г. За понедельник нефть потеряла 5,7-6,7% стоимости. Таким образом, нефть скатилась на 37% вниз от максимумов начала октября.
Читайте также:

Нефть дешевеет на фоне паники на фондовом рынке, декабрь 2018-го становится худшим для американского рынка акций декабрем с 1931 г., говорит член правления ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент Андрей Хохрин.

S&P500 упал уже на 13%, европейские фондовые индексы падают уже давно: немецкий индекс акций DAX потерял от вершин начала года 22%, французский CAC40 – 17%. Неспокойно и на российских площадках: индекс РТС (расчет в долларах) потерял 10%, рублевый индекс ММВБ – 6%.

"Еще немного вниз – и эмоции игроков включатся и выплеснутся в продажи. Продажи западных акций, отечественных акций (в меньшей степени – облигаций), рубля. По нашей мысли, депрессивные прогнозы и панические настроения спровоцируют новую волну продаж. Так что рынки, в данной парадигме, еще не достигли дна. Развивая мысль, мы не ожидаем вследствие продаж глубокой дальнейшей просадки. Да, убытки вырастут, но в первую очередь, и значительно, вырастут страхи инвесторов", - рассказал Накануне.RU Хохрин.

Опасения инвесторов усилила ситуация с бюджетом США: Верхняя палата конгресса не приняла решения по временному бюджету, следующее заседание пройдет 27 декабря. По этой причине работа федерального Правительства приостановлена.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Нефть подешевела до уровней августа 2017 года. На фондовом рынке паника

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Brent, нефть, цен на нефть, ОПЕК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.12.2018 07:28 Мск ОПЕК+ может продлить действие сделки из-за падения цен на нефть
Ранее 21.12.2018 15:32 Мск Пике продолжается. Стоимость барреля Brent упала ниже $53
Ранее 19.12.2018 10:48 Мск Добыча в США обесценила решение ОПЕК
Ранее 19.12.2018 02:17 Мск Цены на нефть упали до $56 за баррель

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2937

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети