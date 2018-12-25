Нефть подешевела до уровней августа 2017 года. На фондовом рынке паника

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $51 доллара за баррель впервые с 31 августа 2017 г. За понедельник нефть потеряла 5,7-6,7% стоимости. Таким образом, нефть скатилась на 37% вниз от максимумов начала октября.

Нефть дешевеет на фоне паники на фондовом рынке, декабрь 2018-го становится худшим для американского рынка акций декабрем с 1931 г., говорит член правления ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент Андрей Хохрин.

S&P500 упал уже на 13%, европейские фондовые индексы падают уже давно: немецкий индекс акций DAX потерял от вершин начала года 22%, французский CAC40 – 17%. Неспокойно и на российских площадках: индекс РТС (расчет в долларах) потерял 10%, рублевый индекс ММВБ – 6%.

"Еще немного вниз – и эмоции игроков включатся и выплеснутся в продажи. Продажи западных акций, отечественных акций (в меньшей степени – облигаций), рубля. По нашей мысли, депрессивные прогнозы и панические настроения спровоцируют новую волну продаж. Так что рынки, в данной парадигме, еще не достигли дна. Развивая мысль, мы не ожидаем вследствие продаж глубокой дальнейшей просадки. Да, убытки вырастут, но в первую очередь, и значительно, вырастут страхи инвесторов", - рассказал Накануне.RU Хохрин.

Опасения инвесторов усилила ситуация с бюджетом США: Верхняя палата конгресса не приняла решения по временному бюджету, следующее заседание пройдет 27 декабря. По этой причине работа федерального Правительства приостановлена.