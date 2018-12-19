Добыча в США обесценила решение ОПЕК

Цены на нефть марки Brent накануне впервые за год приблизились к отметке в $55 за баррель. На торгах в среду котировки отыгрывают падение, достигая $57, но аналитики прогнозируют, что к отметке в $60 за баррель они вернутся не скоро. Данные о добыче в США свели на нет усилия ОПЕК+, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Американского института нефти, за прошлую неделю запасы сырья в Штатах увеличились на 3,5 млн баррелей до 441,3 млн. Запасы бензина за тот же период выросли на 1,8 млн баррелей. Информация повлияла на нефтяные котировки - они обновили минимумы октября 2017 г. Стоимость Brent опускалась на 5% до $55 за баррель, WTI - на 7,8% до $46.

Опасения инвесторов о переизбытке нефти повлияли на рынок, к игре на понижение подключились спекулянты, говорят аналитики. На текущий момент итоги договоренностей ОПЕК+ можно считать сильно обесцененными, рассказал Накануне.RU начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Завтра в США будет опубликована статистика запасов Минэнерго США, ожидается, что они могли вырасти на 1 млн баррелей. Цена на нефть может пойти вниз на этой новости, тогда пара USD/RUB может обновить максимум за месяц, а динамика фондового рынка будет негативной", - говорит он.

Напомним, сделка ОПЕК+ будет действовать с 2019 г., но стоимость барреля начала расти уже после того, как страны-участницы объявили о договоренностях. Сегодня в Минэнерго России нефтяники обсудят выполнение договоренностей об ограничении добычи. Как сообщало Накануне.RU, российские компании планировали увеличить добычу в 2019 г.