Свердловские приставы отправили на родину более 2 тысяч 700 иностранцев-нелегалов

С начала 2026 года судебными приставами Свердловской области отправлены на родину более 2 тысяч 700 иностранцев. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУФССП.

Только за несколько недель октября было выдворено 174 иностранных гражданина, нарушивших миграционное законодательство. Большинство мигрантов-нарушителей выявлены в ходе совместных рейдов МВД и Росгвардии. Иностранцы прибыли на заработки, но находились в России, не имея на то законных оснований.

Все оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ. Суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из нелегалов.

Напомним, ранее в свердловском МВД подвели итоги "зачисток" нелегальных мигрантов.