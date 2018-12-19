Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы убийства

В адрес судьи, рассматривавшей апелляцию на продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, поступили угрозы.

Как сообщается на сайте суда, письмо пришло по электронной почте. Неизвестный порекомендовал судье "ходить с охраной", потому что в противном случае ей "вообще не жить".

Аноним также "угрожал" устроить митинг, если Мамаев и Кокорин не будут выпущены на свободу.

Информация об угрозах в адрес представителя правосудия передана в ГУ МВД России по Москве.

Напомним, форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также еще несколько человек проходят по делу о хулиганстве и побоях. Ранее они были арестованы до 8 февраля 2019 года.

18 декабря суд оставил в силе решение о продлении ареста Кокорина и Мамаева.

Кокорин заявил, что он находится в СИЗО незаконно. Он добавил, что, по его мнению, "дело полностью раскрыто и закрыто, принесен легкий вред".

Недавно адвокат сообщил о найденных прокуратурой нарушениях в деле Кокорина-Мамаева.