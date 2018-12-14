Адвокат сообщил о найденных прокуратурой нарушениях в деле Кокорина-Мамаева

Прокуратура Москвы выявила ряд нарушений при расследовании уголовного дела в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Напомним, футболисты, а также еще несколько человек, включая младшего брата Кокорина Александра, проходят по делу о хулиганстве и побоях. Следствие настаивало на продлении их ареста до 8 февраля 2019 года. 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следователей и отказал адвокатам в удовлетворении их требований.

18 декабря суд рассмотрит апелляции адвокатов на продление ареста.

Однако выясняются новые обстоятельства, которые могут изменить ход дела. Как заявил "Интерфаксу" адвокат Мамаева Игорь Бушманов, следователи не установили все обстоятельства дела, которые нужно доказать, а сами следственные действия выполнены не полностью.

В связи с этим следствию были вынесены представления об устранении нарушений.

Адвокат направил в столичную прокуратуру дополнительную жалобу. В ней он просит добавить к требованиям представления снятие с Мамаева обвинений по инциденту в кафе.

Кроме того, заявляется, что у генерального директора НАМИ Сергея Гайсина экспертиза не выявила никаких повреждений после инцидента.

Ранее сообщалось, что водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, который проходит потерпевшим по делу, сам спровоцировал конфликт.

Об этом можно судить по записи с видеорегистратора автомобиля шофера, которая приобщена к материалам дела. На видео видно и слышно, как Соловчук первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. Однако в ходе следствия водитель говорил, что не оскорблял спортсменов, а они сами спровоцировали драку.