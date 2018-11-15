Суд отказался отпускать футболиста Мамаева под залог

Футболист Павел Мамаев останется под стражей - суд принял решение не отпускать спортсмена под залог, пишет РБК.

Ходатайство адвокатов Мамаева не удовлетворено. Защитники сообщили, что будут обжаловать данное решение.

В суде же объяснили отказ тем, что заявление было составлено неверно.

Как ранее сообщало Накануне.RU, арест Павла Мамаева и Александра Кокорина продлен до 8 февраля 2019 года.

Напомним, ранее суд до 8 декабря заключил форварда "Зенита" и полузащитника "Краснодара" под стражу. Они, а также еще несколько человек, включая младшего брата Кокорина, проходят по делу о хулиганстве и побоях.