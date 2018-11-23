Защитник "Зенита" считает, что без сидящего в СИЗО Кокорина в команде "нет футбола"

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович рассказал, насколько важен для команды форвард Александр Кокорин. Последний сейчас находится под следствием и коротает дни в СИЗО.

Напомним, ранее суд до 8 декабря заключил Кокорина под стражу. Он, а также еще несколько человек, включая его младшего брата и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, проходят по делу о хулиганстве и побоях.

Бранислав Иванович уверен, что от Кокорина в команде зависит очень многое, и "без него буквально нет футбола". В прошлом году форвард являлся центральной фигурой в построениях главного тренера Роберто Манчини. Восстановившись от травмы, Александр удачно возобновил выступления и при новом наставнике Сергее Семаке, напоминает "ПолитЭксперт".

Как сообщало Накануне.RU, в начале ноября адвокат нападающего "Зенита" заявляла, что одноклубники не смогут навестить его за решеткой.