"Дело полностью раскрыто и закрыто": Кокорин заявил, что находится в СИЗО незаконно

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что он находится в СИЗО незаконно.

Напомним, Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также еще несколько человек проходят по делу о хулиганстве и побоях. Ранее они были арестованы до 8 февраля 2019 года.

Сегодня, 18 декабря, суд оставил в силе решение о продлении ареста Кокорина и Мамаева.

По словам нападающего, это "суровая мера пресечения".

"Мы здесь уже более двух месяцев. Документы подтверждают, что мы здесь незаконно находимся", - цитирует футболиста "Чемпионат".

Александр Кокорин добавил, что, по его мнению, "дело полностью раскрыто и закрыто, принесен легкий вред".

Напомним, недавно адвокат сообщил о найденных прокуратурой нарушениях в деле Кокорина-Мамаева.