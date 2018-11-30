Адвокаты Кокорина и Мамаева не смогли добиться изменения меры пресечения для футболистов

Адвокаты нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева не смогли добиться изменения меры пресечения для футболистов.

Напомним, суд до 8 декабря заключил Кокорина с Мамаевым под стражу. Они, а также еще несколько человек, включая младшего брата Александра, проходят по делу о хулиганстве и побоях.

Сегодня, 30 ноября, президиум Московского городского суда не стал рассматривать кассации адвокатов обвиняемых. Судья отказал в передаче кассационных жалоб, пишет Regnum.

Напомним, ранее адвокат нападающего "Зенита" заявляла, что одноклубники не смогут навестить его в СИЗО.