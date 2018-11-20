Ухудшилось состояние находящегося под стражей Кокорина

У футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который находится в СИЗО, ухудшилось самочувствие.

Спортсмен находится под стражей в "Бутырке". Как сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, Александр приболел, а в его камере находятся медикаменты. По слова Мельникова, так как Корорину и Мамаеву сократили время посещения спортивного зала, спортсмены занимаются в камере, сообщает "Советский спорт".

Как сообщалось ранее, арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина будет продлен до 8 февраля.

Кокорин признался, что оскорбил чиновника Дениса Пака по национальному признаку. Также бывший игрок сборной России пожаловался на назвавшего его "мразью" следователя.