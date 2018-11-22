Кокорин и Мамаев не выплачивали деньги избитому водителю

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые находятся в СИЗО, не выплатили компенсацию избитому ими водителю телеведущей Ольги Ушаковой.

Об этом рассказала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова, которая сообщила, что информация не соответствует действительности. Об этом сообщает агентство "Москва".

Ранее ТАСС сообщил, что находящиеся в СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перечислили избитому ими водителю компенсацию морального и материального вреда.

Специально для Виталия Соловчука был открыт банковский счет, на который и поступили деньги от спортсменов. Также нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" принесли мужчине извинения.

Арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина будет продлен до 8 февраля. Они, а также еще несколько человек, включая младшего брата Кокорина, проходят по делу о хулиганстве и побоях.