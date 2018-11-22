Кокорин и Мамаев заплатили избитому водителю

Находящиеся в СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев перечислили избитому ими водителю компенсацию морального и материального вреда.

Специально для Виталия Соловчука был открыт банковский счет, на который и поступили деньги от спортсменов. Также нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" принесли мужчине извинения.

Адвокаты обвиняемых и адвокаты потерпевших не подтвердили и не опровергли данную информацию, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина будет продлен до 8 февраля. Они, а также еще несколько человек, включая младшего брата Кокорина, проходят по делу о хулиганстве и побоях.