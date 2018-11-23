СМИ: водитель сам спровоцировал конфликт с Мамаевым и Кокориным

Водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, который проходит потерпевшим по делу о драке с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сам спровоцировал конфликт.

Об этом, как сообщают источники ТАСС, можно судить по записи с видеорегистратора автомобиля шофера, которая приобщена к материалам дела. На видео видно и слышно, как Соловчук первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. Однако в ходе следствия водитель говорил, что не оскорблял спортсменов, а сами спровоцировали драку.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов не стал комментировать наличие такой записи в связи с подпиской о неразглашении тайны следствия, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, находящиеся в СИЗО Кокорин и Мамаев перечислили водителю компенсацию морального и материального вреда. Специально для Соловчука был открыт банковский счет, на который и поступили деньги от спортсменов. Также нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" принесли мужчине извинения.