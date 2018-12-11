11 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

"Как смотреть в лицо людям?" Высокинскому кратно подняли зарплату

Большая часть депутатов городской думы Екатеринбурга одобрила решение о повышении заработной платы главе города, муниципальным служащим, а также выборным должностным лицам местного самоуправления, передает корреспондент Накануне.RU.

Против выступили представители фракции КПРФ, которые призывали коллег "не раздражать людей зарплатами".

"Когда люди каждый день видят чиновников и депутатов в роскошных автомобилях с дорогими часами, мы тем самым провоцируем социальное расслоение в обществе, - заявил депутат-коммунист Андрей Пирожков. - Мне кажется, это неправильно".

По его словам, полмиллиона человек в Свердловской области получают около 10 тыс. руб. в месяц, а обсуждается зарплата руководства Екатеринбурга в 200, 500 тыс. руб.

"Не знаю, как мы после этого будем смотреть в лицо людям, которые нас избрали", - сказал Пирожков.

После таких слов другие депутаты, не подвергая сомнению само повышение, начали уточнять, что к ним инициатива о повышении зарплаты отношения не имеет, поскольку практически все народные избранники, за исключением председателя думы, его зама и одного депутата с "переходящей" ставкой, трудятся на общественных началах. Общую "оправдательную" позицию сформулировал Александр Колесников, посетовавший, что часы у него старые, а машина куплена в кредит.

В результате подавляющим большинством голосов повышение зарплаты для "слуг народа" одобрено.

Напомним, что согласно внесенным изменениям в положение об оплате труда городских чиновников, работающих на постоянной основе, надбавка за "особые условия труда" для них составит 25 окладов в год. А надбавка для муниципальных служащих, которые не входят в систему органов муниципальной власти, определена в размере 19 должностных окладов.

При этом для разных категорий "слуг народа" установлены повышающие коэффициенты к окладам: например, у назначенного по конкурсу главы города Александра Высокинского этот бонус составляет 280%. Сколько будет получать мэр в абсолютных цифрах, представители администрации так и не сказали, но, исходя из заложенного оклада 54 тыс. руб. в месяц, можно посчитать, что эта сумма составит около 500 тыс. руб.

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"Как смотреть в лицо людям?" Высокинскому кратно подняли зарплату

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Теги: екатеринбург, повышение зарплаты, кпрф, Александр Высокинский



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