"Смешная история": музыкант Сергей Шнуров прокомментировал ситуацию с зарплатой мэра Екатеринбурга

Лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в своем Twitter пост про повышение зарплаты мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому.

"Смешная история - мэр в Екб сам себе придумал надбавку к зп в 40%. Правда, в партии ему прямо заявили, что **** (позволять себе лишнего – прим. ред.) не стоит, и повышение видать отменят. Он, наверное, перестал после этого верить в новогодние чудеса", - написал музыкант.

Напомним, что на прошедшем заседании гордумы Екатеринбурга большая часть депутатов одобрила решение о повышении зарплаты как главе города, так и муниципальным служащим, а также выборным должностным лицам местного самоуправления. Однако секретарю генсовета партии "Единая Россия" Андрею Турчаку не понравилось такое решение местной думы и тогда член высшего совета "ЕР", губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от депутатов пересмотреть этот вопрос, так как "заработная плата чиновников должна идти вровень с ростом зарплаты по области в целом". Данный вопрос депутаты будут рассматривать повторно 25 декабря.