19 Декабря 2018
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Экономика Свердловская область

После "нагоняя" из Москвы. Мэру Екатеринбурга "обнулили" надбавки к зарплате

Постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью признала утратившим силу ранее принятое решение думы Екатеринбурга об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления муниципалитета, депутатов местной думы и муниципальных служащих, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что 5 декабря на заседании той же комиссии депутаты проголосовали за увеличение оплаты труда вышеназванным бюджетникам. Позднее (11 декабря) это решение утвердила дума - против проголосовали лишь представители КПРФ. Тогда, согласно внесенным изменениям в положение об оплате труда городских чиновников, вводилась надбавка за "особые условия труда" до 25 окладов в год. При этом для разных категорий "слуг народа" были установлены повышающие коэффициенты к окладам до 280%.

Это было одним из первых решений новой команды управленцев города во главе с Александром Высокинским, назначенным на высший пост в конце сентября. Мэрия обосновала такое повышение "значительным увеличением круга полномочий" мэра уральской столицы, а остальные чиновники должны были получать дополнительные деньги для "дополнительной стимуляции" в связи с "выросшей нагрузкой" и "ответственностью перед горожанами".

Однако уже на следующий день (12 декабря) последовала жесткая реакция Москвы - решение думцев раскритиковал секретарь генсовета партии "Единая России" Андрей Турчак. Лишь после этого член высшего совета "ЕР", губернатор Евгений Куйвашев потребовал от депутатов пересмотреть этот вопрос, так как, по его словам, "заработная плата чиновников должна идти вровень с ростом зарплаты по области".

Александр Высокинский, Евгений Куйвашев(2018)|Фото: Накануне.RU

Следом выступил и спикер думы Игорь Володин.

"Мы посоветовались с губернатором и (секретарем регионального отделения "Единой России") Виктором Шептием, и решили, что мы готовы принять решение о повышении (зарплаты) согласно индексации 4%. Это все мы скорректируем к 25 декабря, ко второму чтению. Мы с этим согласны и с удовольствием готовы принять в этом участие", - сказал он Накануне.RU.

заседание гордумы Екатеринбурга, Игорь Володин, Виктор Тестов(2018)|Фото: Накануне.RU

Таким образом, значительное повышение зарплаты чиновникам с 1 января 2019 года не состоится, всем муниципальным служащим и депутатам проиндексируют оплату труда только на 4%. Окончательное решение гордума примет на своем последнем в этом году заседании 25 декабря.

Единственный "принципиальный" вопрос, который беспокоил депутатов на сегодняшнем заседании, прозвучал от Михаила Матвеева.

"О нашем первом решении узнала вся Россия, а как мы запустим в публичную плоскость информацию о его отмене?" - поинтересовался он.

Коллеги успокоили депутата, уверив его, что от имени гордумы для СМИ будет подготовлен специальный пресс-релиз.

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После "нагоняя" из Москвы. Мэру Екатеринбурга "обнулили" надбавки к зарплате

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Теги: гордума, Игорь Володин, Александр Высокинский, зарплата



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