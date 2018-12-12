Куйвашев потребовал пересмотреть решение екатеринбургской гордумы об увеличении зарплат чиновникам

Губернатор, член высшего совета всероссийской политической партии "Единая Россия" Евгений Куйвашев потребовал от депутатов екатеринбургской городской думы вернуться к вопросу индексации зарплат главы города и чиновников. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

"Ежегодная индексация заработных плат чиновников составляет четыре процента. Этот допустимый размер повышения заработных плат. Не более того", – отметил Куйвашев на встрече с членами президиума регионального политсовета партии 12 декабря.

По его словам, цель – рост доходов всех жителей Свердловской области, а не только муниципальных служащих. Их заработная плата должна идти вровень с ростом зарплаты по области, в целом.

"Только такое решение может отвечать нашим глобальным целям и задачам. Это будет справедливо, а главное – честно по отношению к людям", – сказал он.

Куйвашев напомнил, что на восемнадцатом съезде партии, который состоялся на прошлой неделе в Москве, были отмечены три приоритета для всех членов "Единой России": быть ближе к людям и работать в тесном контакте с гражданами, быть честными, принимать ответственные и нужные стране решения.

Напомним, решение екатеринбургской гордумы о повышении зарплат мэру и ряду депутатов накануне на заседании генерального совета партии "Единая Россия" раскритиковал секретарь генсовета Андрей Турчак.

Как ранее сообщало Накануне.RU, большая часть депутатов городской думы Екатеринбурга одобрила решение о повышении зарплаты главе города, муниципальным служащим, а также выборным должностным лицам местного самоуправления. Согласно внесенным изменениям в положение об оплате труда городских чиновников, работающих на постоянной основе, надбавка за "особые условия труда" для них составит 25 окладов в год. А надбавка для муниципальных служащих, которые не входят в систему органов муниципальной власти, определена в размере 19 должностных окладов. Повышение зарплаты стало одним из первых шагов команды Александра Высокинского, назначенного новым составом гордумы на пост главы города в конце сентября 2018 г.