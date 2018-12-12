12 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

Куйвашев потребовал пересмотреть решение екатеринбургской гордумы об увеличении зарплат чиновникам

Губернатор, член высшего совета всероссийской политической партии "Единая Россия" Евгений Куйвашев потребовал от депутатов екатеринбургской городской думы вернуться к вопросу индексации зарплат главы города и чиновников. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

"Ежегодная индексация заработных плат чиновников составляет четыре процента. Этот допустимый размер повышения заработных плат. Не более того", – отметил Куйвашев на встрече с членами президиума регионального политсовета партии 12 декабря.

По его словам, цель – рост доходов всех жителей Свердловской области, а не только муниципальных служащих. Их заработная плата должна идти вровень с ростом зарплаты по области, в целом.

"Только такое решение может отвечать нашим глобальным целям и задачам. Это будет справедливо, а главное – честно по отношению к людям", – сказал он.

Куйвашев напомнил, что на восемнадцатом съезде партии, который состоялся на прошлой неделе в Москве, были отмечены три приоритета для всех членов "Единой России": быть ближе к людям и работать в тесном контакте с гражданами, быть честными, принимать ответственные и нужные стране решения.

Напомним, решение екатеринбургской гордумы о повышении зарплат мэру и ряду депутатов накануне на заседании генерального совета партии "Единая Россия" раскритиковал секретарь генсовета Андрей Турчак.

Как ранее сообщало Накануне.RU, большая часть депутатов городской думы Екатеринбурга одобрила решение о повышении зарплаты главе города, муниципальным служащим, а также выборным должностным лицам местного самоуправления. Согласно внесенным изменениям в положение об оплате труда городских чиновников, работающих на постоянной основе, надбавка за "особые условия труда" для них составит 25 окладов в год. А надбавка для муниципальных служащих, которые не входят в систему органов муниципальной власти, определена в размере 19 должностных окладов. Повышение зарплаты стало одним из первых шагов команды Александра Высокинского, назначенного новым составом гордумы на пост главы города в конце сентября 2018 г.

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Куйвашев потребовал пересмотреть решение екатеринбургской гордумы об увеличении зарплат чиновникам

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Теги: Екатеринбург, повышение зарплаты, КПРФ, Александр Высокинский, Единая Россия, Андрей Турчак



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Развитие сюжета:

Ранее 12.12.2018 09:44 Мск Дума Екатеринбурга пересмотрит вопрос о повышении зарплаты чиновникам 25 декабря

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Ранее 11.12.2018 21:02 Мск "Люди ждут решения других задач". В "ЕР" потребовали отменить повышение зарплаты мэру Екатеринбурга
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Ранее 04.12.2018 19:09 Мск Депутатам запретили раскрывать содержание тайной вечери, где обсуждалась зарплата Высокинского

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