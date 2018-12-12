Дума Екатеринбурга пересмотрит вопрос о повышении зарплаты чиновникам 25 декабря

Депутаты городской думы Екатеринбурга пересмотрят вопрос о повышении зарплат главе города Александру Высокинскому и муниципальным служащим 25 декабря. Об этом Накануне.RU сообщил председатель гордумы Игорь Володин.

По его словам, решение о повышении зарплаты чиновникам было принято, но еще не подписано, поэтому дума рассмотрит вопрос во втором чтении с учетом ежегодной индексации заработанной платы - 4%.

"Мы решение изначально, когда дума прошла, не подписали. Решение принимается тогда, когда его подписывает председатель думы и глава города Екатеринбурга. У меня есть возможность? согласно нашему регламенту - двое суток не подписывать решение, вот я этими двумя сутками воспользовался в этот раз. Сейчас мы посоветовались с губернатором и Виктором Шептием, и решили, что мы готовы принять решение о повышении? согласно индексации 4%. Это все мы скорректируем к 25 декабря, ко второму чтению. Мы с этим согласны и с удовольствием готовы принять в этом участие", - рассказал Игорь Володин.

Напомним, на прошедшем заседании думы большая часть депутатов одобрила решение о повышении зарплаты главе города Александру Высокинскому, муниципальным служащим, а также выборным должностным лицам местного самоуправления. Согласно внесенным изменениям в положение об оплате труда городских чиновников, работающих на постоянной основе, надбавка за "особые условия труда" для них составит 25 окладов в год. А надбавка для муниципальных служащих, которые не входят в систему органов муниципальной власти, определена в размере 19 должностных окладов.

Между тем это решение раскритиковал раскритиковал секретарь генсовета партии "Единая России" Андрей Турчак. Лишь после этого член высшего совета "ЕР", губернатор Евгений Куйвашев потребовал от депутатов пересмотреть этот вопрос, так как "заработная плата чиновников должна идти вровень с ростом зарплаты по области, в целом".