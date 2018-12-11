"Люди ждут решения других задач". В "ЕР" потребовали отменить повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

В "Единой России" возмущены решением властей Екатеринбурга повысить зарплату назначенному в сентябре на пост главы города Александру Высокинскому и другим чиновникам.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что подобные решения "выходят за рамки морального понимания".

Турчак добавил, что люди ждут от парламентариев других решений, связанных с проблемами в здравоохранении, городском хозяйстве.

"Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года у него со следующего года должна составлять 340 тыс. руб. Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным – на 30-32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тыс. руб.", - отметил Турчак.

Он поручил уральскому куратору "Единой России", депутату Госдумы РФ Ивану Квитке проследить, чтобы решение было отменено как можно быстрее.

Как ранее сообщало Накануне.RU, большая часть депутатов городской думы Екатеринбурга одобрила решение о повышении зарплаты главе города, муниципальным служащим, а также выборным должностным лицам местного самоуправления. Напомним, что согласно внесенным изменениям в положение об оплате труда городских чиновников, работающих на постоянной основе, надбавка за "особые условия труда" для них составит 25 окладов в год. А надбавка для муниципальных служащих, которые не входят в систему органов муниципальной власти, определена в размере 19 должностных окладов.