10 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

КПРФ не поддерживает повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

Фракция КПРФ решила голосовать против повышения зарплаты городским чиновникам и главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат-коммунист ЗакСО Александр Ивачев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Фракция в городской думе Екатеринбурга приняла решение голосовать против повышения заработных плат городским чиновникам. Мы считаем, что в условиях кризиса и обнищания населения такие действия выглядят исключительно как пир во время чумы", - пишет он.

Напомним, что согласно внесенным изменениям в положение об оплате труда городских чиновников, работающих на постоянной основе, надбавка за "особые условия труда" для них составит 25 окладов в год. А надбавка для муниципальных служащих, которые не входят в систему органов муниципальной власти, определена в размере 19 должностных окладов.

При этом для разных категорий "слуг народа" установлены повышающие коэффициенты к окладам: например, у главы города этот бонус составляет 280%. Сколько будет получать мэр в абсолютных цифрах, представители администрации так и не сказали, но исходя из заложенного оклада 54 тыс. руб. в месяц можно посчитать, что эта сумма составит около 500 тыс. руб.

Напомним, ранее депутатам запретили раскрывать содержание "тайной вечери", где обсуждалась зарплата Высокинского.

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КПРФ не поддерживает повышение зарплаты мэру Екатеринбурга

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Теги: екатеринбург, повышение зарплаты, кпрф, Александр Высокинский



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Ранее 04.12.2018 19:09 Мск Депутатам запретили раскрывать содержание тайной вечери, где обсуждалась зарплата Высокинского

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