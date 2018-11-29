Из-за инцидента в Крыму Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20

Глава Белого дома Дональд Трамп отказался встречаться с президентом России Владимиром Путиным на площадках саммита G20 в Аргентине, об этом Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, данное решение он принял после того, как ознакомился с докладом по ситуации в Керченском проливе.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России, позже моряков задержали.

"Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь как только ситуация будет разрешена!", - написал Трамп.



