30 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом

Из-за инцидента в Крыму Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20

Глава Белого дома Дональд Трамп отказался встречаться с президентом России Владимиром Путиным на площадках саммита G20 в Аргентине, об этом Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, данное решение он принял после того, как ознакомился с докладом по ситуации в Керченском проливе.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России, позже моряков задержали.

"Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь как только ситуация будет разрешена!", - написал Трамп.


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Из-за инцидента в Крыму Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20

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Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, встреча, саммит



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