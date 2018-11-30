В Кремле выразили сожаление из-за отмены встречи Путина и Трампа

Отмена встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа отложила на неопределённое время обсуждение серьёзных вопросов международной и двусторонней повестки дня, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о том, что американский лидер отменил встречу на площадках саммита G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе.

"Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айросе", — передаёт "РИА Новости" слова Пескова.

При этом он отметил, что Путин "готов к проведению контактов" с Трампом.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.