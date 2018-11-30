В Кремле выразили сожаление из-за отмены встречи Путина и Трампа

30 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

В Кремле выразили сожаление из-за отмены встречи Путина и Трампа

Отмена встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа отложила на неопределённое время обсуждение серьёзных вопросов международной и двусторонней повестки дня, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о том, что американский лидер отменил встречу на площадках саммита G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе.

"Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айросе", — передаёт "РИА Новости" слова Пескова.

При этом он отметил, что Путин "готов к проведению контактов" с Трампом.

на встрече в Хельсинки(2018)|Фото: kremlin.ru

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Кремле выразили сожаление из-за отмены встречи Путина и Трампа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Кремль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.11.2018 03:02 Мск Порошенко похвалил Трампа после отмены встречи с Путиным
Ранее 30.11.2018 00:15 Мск Российская делегация отправляется на G20, не смотря на намерение Трампа не встречаться с Путиным
Ранее 29.11.2018 20:36 Мск Из-за инцидента в Крыму Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2163

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети