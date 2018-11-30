Путин и Трамп "пересекутся" на саммите G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся "на ногах" в Буэнос-Айресе, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, полноформатная встреча глав государств планировалась на саммите Групп двадцати в Аргентине, куда сегодня прибыл российский лидер. Однако Трамп отменил встречу. В Кремле выразили сожаление по этому поводу.

"На ногах", конечно, все участники будут пересекаться", — цитирует "РИА Новости" Пескова.