Порошенко похвалил Трампа после отмены встречи с Путиным
Украинский президент Петр Порошенко похвалил главу Белого дома Дональда Трампа за решение отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
"Вот как поступают великие лидеры", — написал Порошенко на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно о том, что глава Белого дома Дональд Трамп отказался встречаться с президентом России Владимиром Путиным на площадках саммита G20 в Аргентине, об этом Трамп написал в своем Twitter.
По его словам, данное решение он принял после того, как ознакомился с докладом по ситуации в Керченском проливе.
Как ранее сообщало Накануне.RU, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России, позже моряков задержали.
"Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь как только ситуация будет разрешена!", - написал Трамп.