30 Ноября 2018
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Порошенко похвалил Трампа после отмены встречи с Путиным

Украинский президент Петр Порошенко похвалил главу Белого дома Дональда Трампа за решение отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

"Вот как поступают великие лидеры", — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно о том, что глава Белого дома Дональд Трамп отказался встречаться с президентом России Владимиром Путиным на площадках саммита G20 в Аргентине, об этом Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, данное решение он принял после того, как ознакомился с докладом по ситуации в Керченском проливе.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России, позже моряков задержали.

"Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь как только ситуация будет разрешена!", - написал Трамп.

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Порошенко похвалил Трампа после отмены встречи с Путиным

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Теги: Украина, Порошенко, Трамп, США



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