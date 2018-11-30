Российская делегация отправляется на G20, не смотря на намерение Трампа не встречаться с Путиным

Кремль пока не получал официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства не поменял планы участия в саммите G20. "Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем", - отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, если переговоры Путина с Трампом действительно отменены, российский лидер получит дополнительное время для встреч с коллегами во время саммита, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что глава Белого дома Дональд Трамп отказался встречаться с президентом России Владимиром Путиным на площадках саммита G20 в Аргентине, об этом Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, данное решение он принял после того, как ознакомился с докладом по ситуации в Керченском проливе.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России, позже моряков задержали.

"Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь как только ситуация будет разрешена!", - написал Трамп.