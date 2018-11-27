В мэрии Перми опровергли запрет со стороны чиновников концерта группы "IC3PEAK"

В Перми глава Ленинского района Александр Козенков якобы настоятельно порекомендовал организаторам концерта экспериментальной электронной группы из Москвы "IC3PEAK" не проводить мероприятие из-за "суицидальной направленности" текстов коллектива. В мэрии отметили, что встреча была, однако речь шла совсем о другом, передает корреспондент Накануне.RU.

Основатель концерт-бара "Cape town" Давид Шелтер подтвердил Накануне.RU, что был звонок с предупреждением, однако, кто именно звонил – глава ли района или кто-то другой – он не сказал, сославшись на то, что фамилий звонившие не называли. В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что Козенков участвовал лишь в очной встрече, речь на которой шла о хозяйственных вопросах, а не об отмене концерта.

"Глава района обсуждал с руководством клуба окончание ремонта здания и сдачу его в эксплуатацию. Также речь шла о безопасности во время массовых мероприятий. К самому концерту замечаний не было", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее сургутские активисты высказали уверенность, что песни Элджея и Егора Крида способствуют деградации молодежи и добились повышения возрастного ценза концертов в экономической столице Югры до "18+". Аналогичные меры приняты в Екатеринбурге относительно выступлений Элджея и Скриптонита. Концерт Крида в Сургуте позднее вовсе был отменен – организаторы должны были уведомить главу города, администрацию и полицию о предстоящем массовом мероприятии, однако этого не сделали. Решение об отмене концерта принято в мэрии.