22 Ноября 2018
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Сургуте отменен концерт Егора Крида. Но кассы об этом не знают

Концерт рэп-исполнителя Егора Крида, который должен был состояться 19 декабря в Ледовом дворце спорта Сургута, отменен, об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

По информации ведомства, организаторы концерта должны были уведомить главу города, администрацию и полицию о предстоящем массовом мероприятии, однако этого не было сделано. Подача уведомлений о проведении подобных мероприятий необходима для обеспечения безопасности. В УМВД также подчеркнули, что решение об отмене концерта принято в администрации города.

Отметим, что в кассах города об отмене концерта на момент публикации материала не знают. Билеты по-прежнему продаются. Сотрудница "Касса-Югра" сообщила, что организаторы не сообщали им об отмене концерта.

Егор Крид, билеты(2018)|Фото: Накануне.RU

Добавим, организаторы концерта рэпера Элджея направили необходимые уведомления в мэрию. Поэтому концерт, запланированный 30 ноября в РК "Вавилон" состоится.

Однако возрастной ценз на концерт поднят с 16 до 18 лет. Как сообщало Накануне.RU повышения возрастного ценза добились местные активисты, которые считают, что песни москвичей способствуют деградации молодежи.

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В Сургуте отменен концерт Егора Крида. Но кассы об этом не знают

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Теги: Элджей, Егор Крид, концерт в Сургуте, Денис Ханьжин, Владимир Сальников, отмена концерта



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