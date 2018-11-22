В Сургуте отменен концерт Егора Крида. Но кассы об этом не знают

Концерт рэп-исполнителя Егора Крида, который должен был состояться 19 декабря в Ледовом дворце спорта Сургута, отменен, об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

По информации ведомства, организаторы концерта должны были уведомить главу города, администрацию и полицию о предстоящем массовом мероприятии, однако этого не было сделано. Подача уведомлений о проведении подобных мероприятий необходима для обеспечения безопасности. В УМВД также подчеркнули, что решение об отмене концерта принято в администрации города.

Отметим, что в кассах города об отмене концерта на момент публикации материала не знают. Билеты по-прежнему продаются. Сотрудница "Касса-Югра" сообщила, что организаторы не сообщали им об отмене концерта.

Добавим, организаторы концерта рэпера Элджея направили необходимые уведомления в мэрию. Поэтому концерт, запланированный 30 ноября в РК "Вавилон" состоится.

Однако возрастной ценз на концерт поднят с 16 до 18 лет. Как сообщало Накануне.RU повышения возрастного ценза добились местные активисты, которые считают, что песни москвичей способствуют деградации молодежи.