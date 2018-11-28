Юрист "Агоры": в России составлен "черный список" музыкантов

В центральном аппарате ФСБ составили "черный список" российских исполнителей, чьи концерты не должны проходить в регионах.

Об этом сообщил юрист "Агоры" Павел Чиков. Он написал, что "власти внезапно занялись молодежной политикой". При этом он не сообщил, откуда владеет информацией о списке запрещенных музыкантов.

По данным адвоката, правоохранительные органы сорвали концерт группы IC3PEAK в Перми. Полицейские потребовали от музыкантов покинуть город, а сотрудники ГИБДД, ФСБ, СКР попросили собственников площадки отказаться от проведения мероприятия. По данным юриста, после инцидента артистов отправили в отель в сопровождении сотрудника ФСБ, написал Чиков на своей странице в Telegram.

Ранее сообщалось о том, что в Перми глава Ленинского района Александр Козенков якобы настоятельно порекомендовал организаторам концерта экспериментальной электронной группы из Москвы "IC3PEAK" не проводить мероприятие из-за "суицидальной направленности" текстов коллектива. В мэрии отметили, что встреча была, однако речь шла совсем о другом.

Основатель концерт-бара "Cape town" Давид Шелтер подтвердил Накануне.RU, что был звонок с предупреждением, однако, кто именно звонил – глава ли района или кто-то другой – он не сказал, сославшись на то, что фамилий звонившие не называли

Напомним, ранее сургутские активисты высказали уверенность, что песни Элджея и Егора Кридаспособствуют деградации молодежи и добились повышения возрастного ценза концертов в экономической столице Югры до "18+". Аналогичные меры приняты в Екатеринбурге относительно выступлений Элджея и Скриптонита. Концерт Крида в Сургуте позднее вовсе был отменен – организаторы должны были уведомить главу города, администрацию и полицию о предстоящем массовом мероприятии, однако этого не сделали. Решение об отмене концерта принято в мэрии.