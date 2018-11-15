Только для взрослых! В Екатеринбурге концерты Скриптонита и Элджея переведены в категорию "18+"

Правозащитница Евгения Чудновец и Уральский родительский комитет сумели добиться повышение возрастного ценза до 18+ на концерты артистов – Скриптонита и Элджея в Екатеринбурге. На сайте "Телеклуба", где будут выступать рэперы, уже появились соответствующие ограничения. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Евгения Чудновец.

"Сравните, как говорится, афиши до и после проделанной нами работы. А ещё посмотрите ответ "Телеклуба": "К нам не поступало никаких требований от надзорных органов, так как при покупке билета "он-лайн"(!!!) стоит ценз 18+. Ахаха. Телеклуб ты такой смешной", - написала правозащитница.

Она также добавила, что будет организована проверка паспортов на входе в клуб.

Как сообщил Накануне.RU председатель Уральского родительского комитета Евгений Жабреев, возрастной ценз на концерты рэперов подняли после обращения общественников к уполномоченному по правам ребёнка в Свердловской области Игорю Морокову.

Напомним, что артисты выступят в Екатеринбурге 16 и 24 ноября в "Телеклубе". По мнению общественников, песни Элджея и Скриптонита негативно влияют на молодежь.