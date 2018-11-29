Екатеринбуржцы опасаются очередного срыва концерта группы "IC3PEAK"

Сегодня, 29 ноября, в Екатеринбурге должен состояться концерт экспериментальной электронной группы из Москвы "IC3PEAK". Однако фанаты артистов опасаются, что концерт будет отменен в последний момент, так как ранее музыкантам пытались запретить выступать в нескольких городах, передает корреспондент Накануне.RU

На официальной странице мероприятия "ВКонтакте" екатеринбуржцы, комментируя анонс концерта, задают вопрос: точно ли он состоится?

Представители концерт-холла "Свобода", где "IC3PEAK" должны выступить сегодня вечером, сообщили, что концерт точно состоится, по крайней мере, другой информации им не поступало.

В своем instagram артисты написали, что уже приехали в Екатеринбург и их менеджера вызвали "поговорить" в полицию, однако все благополучно разрешилось и группа продолжит свой тур.

Стоит напомнить, что 27 ноября у группы было запланировано выступление в Перми, однако концерт был сорван. Как Накануне.RU сообщало ранее, полицейские потребовали от музыкантов покинуть город, а сотрудники ГИБДД, ФСБ, СКР попросили собственников площадки отказаться от проведения мероприятия.

Сейчас артисты находятся в туре, в котором запланированы выступления в 22-х городах. Вероятно, попытки отмены концертов начались в Нижнем Новгороде, потом они продолжились в следующем городе – в Казани, а затем – в Перми. Об этом сообщается в официальной группе музыкантов "ВКонтакте".

IC3PEAK – это дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева. Музыканты отправились в тур со своим новым русскоязычным альбомом "Сказка", в описании к которому говорится, что группа обращается одновременно и к русскому фольклору, и к сегодняшней общественно-политической обстановке, смешивая их в единую сказку.

По информации юриста "Агоры" Павла Чикова, в центральном аппарате ФСБ составили "черный список" российских исполнителей, чьи концерты не должны проходить в регионах. Кто именно вошел в этот список - неизвестно, однако "IC3PEAK" не единственные, у кого возникают проблемы с концертами.

Например, ранее сургутские активисты высказали уверенность, что песни Элджея и Егора Крида способствуют деградации молодежи и добились повышения возрастного ценза концертов в экономической столице Югры до "18+". Аналогичные меры приняты в Екатеринбурге относительно выступлений Элджея и Скриптонита. Концерт Крида в Сургуте позднее вовсе был отменен – организаторы должны были уведомить главу города, администрацию и полицию о предстоящем массовом мероприятии, однако этого не сделали. Решение об отмене концерта принято в мэрии.