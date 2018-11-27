27 Ноября 2018
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"Начали в сентябре, а закончат в морозы". Депутат гордумы Екатеринбурга высказал недовольство на тему благоустройства скверов

Депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин раскритиковал работу служб, который решили до конца декабря 2018 года благоустроить сразу несколько территорий: сквер у Оперного театра, сквер Попова и на 80% набережную Исети от Малышева до Куйбышева. По его словам, строители вышли на объект слишком поздно, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Работы надо было начать сразу же после Чемпионата Мира по футболу. В итоге начали в сентябре, а закончат в морозы. Весной увидим, как всё поползёт. необходимо как-то скоординировать работу, чтобы в дальнейшем не было таких проблем и как минимум не повторялись", - добавил он.

Напомним, что благоустройство сквера у Оперного театра было включено в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды". Как ранее сообщалось, объект планировалось огородить забором, упорядочить тропинки, дорожки, установить ротонду, новые скамейки и сделать подсветку.

Сквер Попова мэрии города обошёлся в 40 млн руб. Здесь планируется поменять плитку, бордюры, клумбы и газоны, а также фонтан.

Набережная Исети от Малышева до Куйбышева также должна преобразиться до конца года на 80%.

Ранее корреспонденты Накануне.RU проверили, как идет реконструкция, и нашли немало недочетов. Например, в сквере Попова, по словам местных жителей, "перекладывают нормальную плитку".

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"Начали в сентябре, а закончат в морозы". Депутат гордумы Екатеринбурга высказал недовольство на тему благоустройства скверов

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Теги: гордума екатеринбурга, депутаты, дмитрий сергин



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