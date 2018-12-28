В неотремонтированных с лета скверах Екатеринбурга плитку кладут под палаткой с огнём

В Екатеринбурге в сквере имени Попова продолжают класть плитку зимой. Первый этап работ должен был закончиться до конца декабря, но рабочие ведут благоустройство территории в рамках проекта "Формирование современной городской среды" даже в суровые морозы. Мэрия планировала до конца года закончить благоустройство сквера Попова, выполнить половину работ в сквере за Оперным театром и на 80% реконструировать набережную Исети от улицы Малышева до Куйбышева. По итогам рейда Накануне.RU 28 декабря можно сказать, что рабочие вряд ли уложатся в сроки.

Первый по маршруту - сквер у Оперного театра. После нашего последнего рейда (3 декабря) изменилось многое. Например, здесь огородили территорию резным забором и установили фонари.

Работы по благоустройству находятся под особым контролем городских властей. До конца декабря рабочие должны реконструировать дорожки, установить малые архитектурные формы и большую часть опор освещения, выполнить работы по строительству и облицовке подпорных стенок. Всё остальное - в 2019 году.

Малых архитектурных форм пока не видно, зато новых фонарей установили очень много - около 35 штук. Пожалуй, это будет самое светлое место в Екатеринбурге. Ранее некоторые уральцы жаловались, что на территории вырубают деревья, на газонах паркуются машины, а техника разрушает благоустройство.

Следующая площадка - сквер имени Попова. Здесь подрядчик начал устанавливать новое покрытие. В начале декабря велись работы по подготовке основания к укладке новой плитки.

Пожалуй, можно сказать, что в столице Урала использован новый прорывной метод укладки покрытия, этакое ноу-хау - в разгар зимы, когда на улице температура опускается до -25 градусов, в нескольких местах сквера стоят палатки, а внутри - огонь, который помогает создать тепло.

Сейчас на территории установили новые светильники. Но в сроки работы не выполнены.

Последний объект - правый берег набережной Исети, который начали реконструировать 30 августа. В этом году специалисты должны выполнить основную часть работ: планируется завершить их на 80%, в том числе установить освещение, малые архитектурные формы, сделать спуски к воде, обустроить пространство у памятника Малышеву. Полностью весь участок от улицы Малышева до Куйбышева будет благоустроен к 2019 году.

Рабочие укрепили берега и продолжают расширять дороги. Работы тут так же продолжают в морозы. Началась реконструкция пешеходного моста через реку по улице Карла Маркса, здесь появится новое покрытие.

Депутат гордумы Дмитрий Сергин уже раскритиковал работу служб, которые решили до конца декабря 2018 года благоустроить сразу несколько территорий. По его словам, строители вышли на объект слишком поздно.

"Работы надо было начать сразу же после Чемпионата мира по футболу. В итоге начали в сентябре, а закончат в морозы. Весной увидим, как всё поползёт", - сетует он.