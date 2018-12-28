В неотремонтированных с лета скверах Екатеринбурга плитку кладут под палаткой с огнём

28 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

В неотремонтированных с лета скверах Екатеринбурга плитку кладут под палаткой с огнём

В Екатеринбурге в сквере имени Попова продолжают класть плитку зимой. Первый этап работ должен был закончиться до конца декабря, но рабочие ведут благоустройство территории в рамках проекта "Формирование современной городской среды" даже в суровые морозы. Мэрия планировала до конца года закончить благоустройство сквера Попова, выполнить половину работ в сквере за Оперным театром и на 80% реконструировать набережную Исети от улицы Малышева до Куйбышева. По итогам рейда Накануне.RU 28 декабря можно сказать, что рабочие вряд ли уложатся в сроки.

Первый по маршруту - сквер у Оперного театра. После нашего последнего рейда (3 декабря) изменилось многое. Например, здесь огородили территорию резным забором и установили фонари.

ремонтные работы сквера за Оперным театром(2018)|Фото: Накануне.RU

ремонтные работы сквера за Оперным театром, фонари(2018)|Фото: Накануне.RU

Работы по благоустройству находятся под особым контролем городских властей. До конца декабря рабочие должны реконструировать дорожки, установить малые архитектурные формы и большую часть опор освещения, выполнить работы по строительству и облицовке подпорных стенок. Всё остальное - в 2019 году.

ремонтные работы сквера за Оперным театром(2018)|Фото: Накануне.RU

Малых архитектурных форм пока не видно, зато новых фонарей установили очень много - около 35 штук. Пожалуй, это будет самое светлое место в Екатеринбурге. Ранее некоторые уральцы жаловались, что на территории вырубают деревья, на газонах паркуются машины, а техника разрушает благоустройство.

ремонтные работы сквера за Оперным театром(2018)|Фото: Накануне.RU

Следующая площадка - сквер имени Попова. Здесь подрядчик начал устанавливать новое покрытие. В начале декабря велись работы по подготовке основания к укладке новой плитки.

Пожалуй, можно сказать, что в столице Урала использован новый прорывной метод укладки покрытия, этакое ноу-хау - в разгар зимы, когда на улице температура опускается до -25 градусов, в нескольких местах сквера стоят палатки, а внутри - огонь, который помогает создать тепло.

ремонтные работы сквера Попова(2018)|Фото: Накануне.RU

ремонтные работы сквера Попова, плитка(2018)|Фото: Накануне.RU

ремонтные работы сквера Попова(2018)|Фото: Накануне.RU

Сейчас на территории установили новые светильники. Но в сроки работы не выполнены.

ремонтные работы сквера Попова, фонари(2018)|Фото: Накануне.RU

Последний объект - правый берег набережной Исети, который начали реконструировать 30 августа. В этом году специалисты должны выполнить основную часть работ: планируется завершить их на 80%, в том числе установить освещение, малые архитектурные формы, сделать спуски к воде, обустроить пространство у памятника Малышеву. Полностью весь участок от улицы Малышева до Куйбышева будет благоустроен к 2019 году.

ремонтные работы набережной реки Исеть(2018)|Фото: Накануне.RU

ремонтные работы набережной реки Исеть(2018)|Фото: Накануне.RU

Рабочие укрепили берега и продолжают расширять дороги. Работы тут так же продолжают в морозы. Началась реконструкция пешеходного моста через реку по улице Карла Маркса, здесь появится новое покрытие.

ремонтные работы набережной реки Исеть(2018)|Фото: Накануне.RU

Депутат гордумы Дмитрий Сергин уже раскритиковал работу служб, которые решили до конца декабря 2018 года благоустроить сразу несколько территорий. По его словам, строители вышли на объект слишком поздно.

"Работы надо было начать сразу же после Чемпионата мира по футболу. В итоге начали в сентябре, а закончат в морозы. Весной увидим, как всё поползёт", - сетует он.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В неотремонтированных с лета скверах Екатеринбурга плитку кладут под палаткой с огнём

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Оперный театр, сквер за оперным театром, благоустройство екатеринбург, сквер Попова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.12.2018 12:38 Мск Ноу-хау мэрии? Благоустройство скверов и набережной в Екатеринбурге оставили на зиму
Ранее 27.11.2018 09:29 Мск "Начали в сентябре, а закончат в морозы". Депутат гордумы Екатеринбурга высказал недовольство благоустройством скверов

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3440

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети