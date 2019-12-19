В сквере за Оперным театром Екатеринбурга завершились ремонтные работы

В сквере за Оперным театром Екатеринбурга завершились ремонтные работы, которые проводились на протяжении двух лет, дата сдачи неоднократно сдвигалась. Об этом председатель комитета благоустройства администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова сообщила на брифинге, передает корреспондент Накануне.RU.

По её словам, подрядчик "наконец взял себя в руки", и реставрация Оперного театра укладывается в очередной срок. Напомним, реставрацию планировали провести до 2020 года. Ремонтные работы, по мнению чиновницы, проводились тщательно, вплоть до соблюдения необходимой для укладки материала температуры.

В сквере уже установлены большая лестница с пандусами для удобства всех горожан и гранитные перила на балясинах. Также включено освещение.

"Сегодня уже установят больших львов. Ожидаем только гранитные вазочки, которые имеются в дизайне проекта. Их должны привезти до 25 декабря и на этом реставрация будет полностью завершена", - сообщила Благодаткова.

Победителем аукциона подрядчиков стала компания ООО "Новэкс", предложив сумму в 151, 2 млн.руб. Работы должны были закончиться 4 декабря, но подрядчик не уложился в срок. Фирме грозят штрафы, в частности Каслинский завод архитектурно-художественного литья уже подал иск в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании с "Новэкса" 1 млн рублей.

По словам Тамары Благодатковой, администрация реагировала на просьбы сменить подрядчика и объявить дополнительный конкурс. Но такими темпами вообще ничего не было бы сделано. "Самое необходимое - это надёжный подрядчик", - пояснила Благодаткова. Она заверила, что постоянная замена подрядчиков друг другом не обеспечит качественной работы и удовлетворительного результата.

Напомним, что благоустройство сквера у Оперного театра было включено в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды". Как ранее сообщалось, объект планировалось огородить забором, упорядочить тропинки, дорожки, установить ротонду, новые скамейки и сделать подсветку.