Сквер за Оперным театром в Екатеринбурге подвергся новой атаке вандалов

В Екатеринбурге неизвестные вновь разгромили сквер за Оперным театром. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил местный общественник Иван Колотовкин.

Как рассказал он в своем Facebook, в сквере побили фонари, а те, что уцелели – разрисовали надписями.

Колотовкин отметил, что мэрия и полиция давно могли объединиться и установить камеры, чтобы вычислить злоумышленников.

"Вандалов бы нашли, наказали. Могут же найти силы и искать нарушителей масочного режима, почему тогда не могут найти вандалов? Может, к казакам уже обратиться?", - задался вопросом общественник.

Напомним, это уже не первая атака на сквер за Оперным в уральской столице. Ранее вандалы орудовали там в июле прошлого года. А в начале этого года фонари в сквере оказались разбиты вновь.