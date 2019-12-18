Благоустройство сквера у Оперного в Екатеринбурге обещают завершить до конца этого года

Стали известны сроки завершения работ по благоустройству в сквере у Оперного театра в Екатеринбурге.

Как сообщил в своем Facebook министр энергетики и ХКХ Свердловской области Николай Смирнов, все оставшиеся работы в сквере у здания Оперного планируется завершить к 23 декабря этого года.

Напомним, работы должны были быть закончены еще 3 декабря, но подрядная организация, которая занималась благоустройством, не уложилась в срок. В мэрии заявили, что теперь подрядчика ждут санкции.

В октябре екатеринбургские общественники заявляли о нарушениях при благоустройстве сквера за Оперным театром. А в ноябре прокуратура решила выяснить, почему работы отстают от графика.