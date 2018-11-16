Козак поручил проверить информацию о нехватке топлива на независимых АЗС

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил ФАС и Минэнерго провести проверку информации о том, что ряд независимых автозаправок испытывают дефицит топлива.

Как сообщил официальный представитель вице-премьера Илья Джус, правительство следит за "ситуацией на бирже в динамике". "Козак рассмотрит оперативные доклады ФАС и Минэнерго по ситуации на бирже", - сказал он.

По сообщению в СМИ, в ряде регионов выстроились очереди из бензовозов к НПЗ, а АЗС испытывают нехватку топлива. Кроме того, независимые заправки в Забайкальском крае и Амурской области недовольны ценообразованием на нефтепродукты вертикально-интегрированных нефтяных компаний, а также отсутствием или ограничением предложения по оптовой продаже топлива по новым ценам, установленным соглашением правительства РФ с нефтяниками, сообщает ТАСС.

Тем временем, за прошлую неделю средние розничные цены на автомобильное топливо в России не увеличились. Данные опубликовал Росстат. Средняя стоимость литра автомобильного бензина по-прежнему составляет 43,47 руб., дизельное топливо, по данным статистов, за неделю увеличилось в цене на 0,1% до 45,29 руб. за литр.