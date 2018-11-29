Минэнерго заявило о восстановлении прибыльности АЗС

АЗС Центрального федерального округа зарабатывают на каждом проданном литре бензина АИ-92 4,2 руб., говорится в презентации к докладу заместителя министра энергетики России Павла Сорокина. В Минэнерго отмечают, что АЗС снова выгодно продавать бензин на внутренний рынок.

Рост розничных цен, который случился весной 2018 г., эксперты объясняли стремлением нефтяных компаний сравнять прибыль от продаж бензина на внутреннем рынке и экспорта - последний стал выгоднее из-за роста стоимости нефти.

В докладе замминистра отмечено, что при реализации по экспортной альтернативе сегодня складывается маржа в 4,2 руб. за литр

"Сейчас оптовой-розничная маржа находится на уровне 2014 г. Ситуация стабилизировалась", - приводит данные ТАСС.

На 25 ноября год к году цены на бензин выросли на 10,2%, на дизельное топливо - на 15,9%.

Напомним, Правительство и нефтяники подписали соглашение о стабилизации цен на внутреннем рынке.