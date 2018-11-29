29 Ноября 2018
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Экономика

Минэнерго заявило о восстановлении прибыльности АЗС

АЗС Центрального федерального округа зарабатывают на каждом проданном литре бензина АИ-92 4,2 руб., говорится в презентации к докладу заместителя министра энергетики России Павла Сорокина. В Минэнерго отмечают, что АЗС снова выгодно продавать бензин на внутренний рынок.

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Рост розничных цен, который случился весной 2018 г., эксперты объясняли стремлением нефтяных компаний сравнять прибыль от продаж бензина на внутреннем рынке и экспорта - последний стал выгоднее из-за роста стоимости нефти.

В докладе замминистра отмечено, что при реализации по экспортной альтернативе сегодня складывается маржа в 4,2 руб. за литр

"Сейчас оптовой-розничная маржа находится на уровне 2014 г. Ситуация стабилизировалась", - приводит данные ТАСС.

На 25 ноября год к году цены на бензин выросли на 10,2%, на дизельное топливо - на 15,9%.

Напомним, Правительство и нефтяники подписали соглашение о стабилизации цен на внутреннем рынке.

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Минэнерго заявило о восстановлении прибыльности АЗС

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Теги: АЗС, бензин. топливо, цены на бензин



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