28 Ноября 2018
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Экономика

Правительство создаст рабочую группу по топливному рынку

Правительство решило создать рабочую группу для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка топлива. Работу будет курировать Минэнерго, в группу войдут все ключевые объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК.

Решение принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, во вторник он встречался с представителями независимых сетей АЗС и нефтетрейдеров, сообщает "Интерфакс". В ходе встречи была отмечена важность сохранения работы добросовестных трейдеров как одного из системообразующих институтов рынка нефтепродуктов.

Также стороны договорились выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов за счёт использования специальных программ, позволяющих повышать цену сделок.

Как сообщало Накануне.RU, 31 октября российское правительство и нефтяные компании страны пришли к соглашению о заморозке цен на топливо до конца 2018 г. С 1 января 2019 г. Правительство повысит акцизы на дизельное топливо и бензин на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно. По мнению экспертов, это может привести к возобновлению роста цен на топливо.

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Правительство создаст рабочую группу по топливному рынку

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Теги: бензин, цены на топливо



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