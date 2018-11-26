В России начали закрываться независимые АЗС

В Забайкальском крае закрылась первая АЗС "Байкальской региональной компании". Компания не исключает, что будут закрыты и другие АЗС, причина - в нерентабельности работы из-за мер по ограничению цен на внутреннем рынке.

О закрытии АЗС на улице Авиационной в Чите сообщает портал "Чита.Ру".

"Закрыли мы заправку из-за нерентабельности. Здесь играет роль наценка, которую правительство нам разрешило сделать. Там есть ограничения. Те АЗС, где маленький пролив, они просто нерентабельные. Пока считаем. Возможно, будут ещё закрытия", - приводит портал слова представителя БРК.

Источники в отрасли уверены, что из-за нерентабельности решение о закрытии АЗС могут принять другие независимые продавцы топлива.

Как сообщало Накануне.RU, российские независимые автозаправочные станции говорили о необходимости наценки, минимум, в 3 руб. на литр топлива для сохранения АЗС. Заключенное между правительством и нефтяными компаниями соглашение об ограничении цен установило убыточность независимых заправок, что может привести к их закрытию.