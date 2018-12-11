В России проверят качество бензина

Роскачество, Минпромторг и Росстандарт проверят качество бензина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскачества.

Пилотный проект исследования будет запущен в Ставропольском крае в 2019 году, а после получения первых результатов программа будет реализована в других регионах.

Как пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров, топливо на заправках первых ста пилотных АЗС будет досконально проверено в соответствии с широкой программой испытаний. Бензин АИ 92 на федеральных и региональных, а также на частных АЗС исследуют по 30 критериям качества и безопасности.

Результаты проведенных испытаний будут направлены вместе с протоколами в Росстандарт для принятия административных мер реагирования по выявленным нарушениям. Итоги программы будут представлены на Госкомиссии.

Как сообщало Накануне.RU, Минэнерго ранее заявило о восстановлении прибыльности АЗС.