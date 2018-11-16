ФАС указала ряду независимых АЗС на необходимость снижения цен на топливо

ФАС предупредила ряд независимых АЗС в Забайкалье о необходимости снижения уровня розничных цен соразмерно с уровнем снижения оптовых цен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Забайкальское УФАС России предупредило хозяйствующих субъектов ООО ПКП "Союз и К", ПАО "Нефтемаркет", "Петровскнефтепродукт", ООО "Регион", занимающих доминирующее положение на локальных рынках розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива на территории края, в связи с возможным наличием в их действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства, о необходимости снижения уровня розничных цен соразмерно с уровнем снижения оптовых цен вертикально-интегрированными компаниями", - говорится в сообщении.

На необходимость принятия этих мер сотрудники ФАС России указали на совещании с территориальными управлениями 15 ноября.

Как сообщало Накануне.RU, ранее вице-премьер Дмитрий Козак поручил ФАС и Минэнерго провести проверку информации о том, что ряд независимых автозаправок испытывают дефицит топлива.

Напомним, за прошлую неделю средние розничные цены на автомобильное топливо в России не увеличились. Данные опубликовал Росстат. Средняя стоимость литра автомобильного бензина по-прежнему составляет 43,47 руб., дизельное топливо, по данным статистов, за неделю увеличилось в цене на 0,1% до 45,29 руб. за литр.