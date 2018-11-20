20 Ноября 2018
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Экономика В России

"Роснефть" обвинила частные АЗС в завышении цен

Независимые АЗС формируют завышенные цены на региональных рынках и продают контрафакт, заявила "Роснефть". Проблема есть в Приморье, Забайкалье и Иркутской области, отметили в компании.

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Ажиотаж вокруг обеспечения внутреннего рынка бензином создан искусственно, уверены в компании. Ранее, напомним, появлялись сообщения о грядущем дефиците топлива, информацию распространяли независимые АЗС. Тему поддерживают перекупщики, доля таких компаний на бирже составляет около 80%, отмечает "Роснефть" и приводит в пример "Солид – товарные рынки" и аффилированные с ней структуры, "созданные бывшим сотрудником биржи".

"Солид – товарные рынки" – крупнейший независимый брокер на рынке нефтепродуктов, говорится на его сайте. По данным биржи, ее главный продавец – это "Роснефть". На прошлой неделе компания два дня не выставляла на биржевые торги бензины и зимнее дизтопливо. После этого цены по итогам торгов в пятницу выросли на 1,5–3%.

СПбМТСБ накануне отметила, что проблемы рынка топлива обострились по причине снижения предложения. Биржа призвала вертикально интегрированные компании участвовать в торгах.

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"Роснефть" обвинила частные АЗС в завышении цен

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Теги: Роснефть, топливо, бензин, заправки



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