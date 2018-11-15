Росстат: Цены на бензин перестали расти

За прошлую неделю средние розничные цены на автомобильное топливо в России не увеличились. Данные опубликовал Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.

Средняя стоимость литра автомобильного бензина по-прежнему составляет 43,47 руб., дизельное топливо, по данным статистов, за неделю увеличилось в цене на 0,1% до 45,29 руб. за литр.

Рост цен на топливо, судя по обновленным данным, носит точечный характер: бензин дорожал в 14 региональных центрах. Больше всего цены на него выросли в Якутске – на 0,5%, Кызыле – на 0,4% и Саранске – на 0,3%. В семи городах цены снизились.

Напомним, в предыдущие недели цена на АЗС увеличивались в среднем на 0,1%. ФАС и крупнейшие производители нефтепродуктов подписали соглашение о стабилизации цен на топливо, согласно которому стоимость бензина и "дизеля" не должна меняться до конца 2018 г. С 2019 г. цены повысятся на 1,7%, а затем будут проиндексированы на уровень инфляции.