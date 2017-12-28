В Челябинске откроют предвыборный штаб Павла Грудинина

В Челябинске после официальной регистрации Павла Грудинина начнет работу предвыборный штаб кандидата. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе челябинского обкома КПРФ.

Ожидается, что Грудинин подаст документы в ЦИК сегодня в 16 часов.

Челябинский штаб кандидата будет находиться в помещении Челябинского обкома КПРФ.

"В нём будут проходить все совещания предвыборного штаба и работа с волонтёрами. В обкоме КПРФ вы сможете найти все необходимые агитационные материалы", - отметили в пресс-службе обкома.