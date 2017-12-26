Китайские СМИ отметили выдвижение Грудинина и неудачу Навального

В Китае следят за стартом предвыборной гонки в России. В СМИ Поднебесной отметили то, что от коммунистов впервые будет баллотироваться не Геннадий Зюганов, а директор подмосковного совхоза им. Ленина Павел Грудинин.

В то же время в число наиболее популярных новостей в китайском поисковике baidu.com попало сообщение об отказе в регистрации блогеру Алексею Навальному, которого зачастую называют "главным политическим противником Путина".

Также китайские СМИ обращают внимание и на то, что действующий президент Владимир Путин намерен идти на выборы как самовыдвиженец, хотя и при поддержке со стороны "Единой России". В Китае также часто вспоминают его высказывание о том, что курс на стратегическое партнёрство с КНР продолжится вне зависимости от итогов выборов.