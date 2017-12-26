Коммунисты Прикамья определились с главой предвыборного штаба Павла Грудинина

В Пермском крае предвыборный штаб кандидата от КПРФ Павла Грудинина возглавит исполняющий обязанности первого секретаря пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Штаб начнет свою работу после формирования, после решения бюро и согласования с центральным комитетом. Решение бюро будет уже на этой неделе 28, либо 29 декабря", - сообщила Ксения Айтакова.

Напомним, выборы президента состоятся 18 марта. Коммунисты в качестве кандидата выдвинули директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Это решение буквально взорвало медиа и соцсети. Между тем, Накануне.RU сообщало о том, что Грудинин может стать кандидатом от КПРФ, еще в середине ноября.

За последние дни документы в ЦИК представили председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, лидер "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, председатель ЦК "Коммунистическая партия "Коммунисты России" Максим Сурайкин, ранее в комиссию поступили бумаги от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, лидера "Партии роста" Бориса Титова, лидера "Яблока" Григория Явлинского, представителя партии "Российский объединенный трудовой фронт" Натальи Лисицыной. Как частные лица принесли в ЦИК документы на выдвижение разорившийся и осужденный строитель Сергей Полонский, осужденный блогер Алексей Навальный, журналист-расследователь, также отбывший наказание, Олег Лурье.

Как минимум в ближайшее время в ЦИКе ждут документов от шоувумен и журналистки Ксении Собчак, выдвинутой в выходные кандидатом от партии "Гражданская инициатива".