Бобров и другие: суд продлил арест фигурантам дела "Облкоммунэнерго"

Находящиеся под следствием акционер "Корпорации СТС" Алексей Бобров, а также экс-гендиректор "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных останутся под арестом. Решение накануне вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Все трое проходят фигурантами по одному уголовному делу, связанному с АО "Облкоммунэнерго". Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. В СИЗО они находятся с сентября 2025 года. Срок их ареста должен был закончиться 15 мая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, накануне Верх-Исетский райсуд продлил меру пресечения Боликову, Черных и Боброву. Под стражей они будут находиться до 15 августа 2026 года включительно.

Напомним, что ранее суд продлил домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, которому также вменяют мошенничество.