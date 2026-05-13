Бывший свердловский вице-губернатор останется под домашним арестом до августа

Суд продлил домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову. Такая мера пресечения будет действовать до августа нынешнего года.

Напомним, что экс-чиновника обвиняют в мошенничестве по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют мошенничество при распределении субсидий, выделявшихся в рамках концессионного соглашения.

Изначально бывший свердловский вице-губернатор находился в СИЗО Челябинска. В конце 2025 года суд изменил меру пресечения на более мягкую – домашний арест. Его срок заканчивался 15 мая.

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о продлении Чемезову домашнего ареста и запрета определенных действий. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, мера пресечения продлена до 15 августа 2026 года. Постановление может быть обжаловано в течение трех суток.

Недавно в Екатеринбурге вступило в силу второе решение суда о национализации активов организаций, входящих в холдинг "Корпорация СТС". Одним из ответчиков по этому иску выступал Олег Чемезов.