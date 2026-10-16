Башкирская группа AY YOLA поборется за "Грэмми" сразу в двух номинациях

Башкирский музыкальный коллектив AY YOLA вошел в число участников первого раунда голосования премии "Грэмми". Об этом группа сообщила в своем Telegram‑канале.

На премию выдвинули две работы коллектива: альбом "Ural Batyr" - в категории Best Global Music Album ("Лучший мировой музыкальный альбом"), а сингл "Aihylyu" - в номинации Best Arrangement, Instruments and Vocals ("Лучшая аранжировка, инструменты и вокал").

В пресс‑службе группы отметили, что особенно ценят возможность представить на престижной премии произведения, вдохновленные культурой Башкортостана. Музыканты считают, что участие в голосовании поможет рассказать мировой аудитории о башкирской музыкальной традиции.

Сейчас работы AY YOLA рассматривают академики премии - именно они решат, какие проекты попадут в финальный список номинантов.