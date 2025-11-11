11 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге стартовал процесс по второму иску Генпрокуратуры о национализации активов Бикова и Боброва

Сегодня, 11 ноября стартовал первый процесс по второму иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов уральских олигархов. Среди ответчиков - бизнесмены Артем Биков, Алексей Бобров, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и председатель совета директоров корпорации СТС Татьяна Черных.

В этот раз в иске фигурирует 18 ответчиков - 15 физлиц и три юрлица: ООО "Базфорс", ООО "Предприятие проектного финансирования" и ООО "ТЭА". Еще 16 компаний привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, среди них "Ямалкоммунэнерго", "Нижневартовская энергосбытовая компания", "Энергоинвест", "Гыдакоммунэнерго", "Ямал Экология", "Водный союз", "Агропромкредит" и другие.

Суд по национализации активов Бикова и Боброва(2025)|Фото: Накануне.RU

По традиции процесс закрыли от СМИ, несмотря на то, что ответчики и третьи лица не возражали против присутствия журналистов. Среди них был и адвокат Олега Чемезова Михаил Яшин. По его словам, общественности и так известно куда больше, чем хотели бы скрыть участники процесса, многие документы находятся в открытом доступе и детали дела давно публикуются в новостях Однако судья прислушалась к представителям Генпрокуратуры и все же закрыла предварительное заседание.

Суд по национализации активов Бикова и Боброва(2025)|Фото: Накануне.RU

10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга уже вынес решение о национализации ряда активов Боброва и Бикова. Материалы иска составили 300 томов и спустя несколько долгих дней рассмотрения иска Генпрокуратуры суд постановил удовлетворить его и обратить в доход РФ имущество ответчиков – акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также взыскать со всех ответчиков суммарно 2 млрд 129 млн 693 тысяч 550 штук обыкновенных акций различных компаний. Всего в иске было указано 37 ответчиков и 117 третьих лиц. Это решение обжаловано.

Напомним, что Алексей Бобров, а также другие ответчики по иску ГП – председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных и экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов сейчас находятся под арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Надзорное ведомство настаивало, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-2005 годах, и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области) и Олега Чемезова (экс-вице-губернатор региона). Доходы от продажи коммунальных ресурсов бизнесмены Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводили на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестировали в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов, полагает Генпрокуратура. Кроме того, по данным ведомства, под видом фиктивных займов они "вывели за границу часть полученного коррупционного дохода на сумму более 12 млрд рублей".

